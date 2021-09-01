«Пойдем как все»: Лазарев отправил сына в первый класс, хотя ему предложили сразу второй

1 сентября 2021 года сын Сергея Лазарева, семилетний Никита, пошел в первый класс. Рассказывая о наследнике в новом интервью, знаменитый певец отметил, что мальчик всесторонне развит перед школой: хорошо читает, считает и пишет. И хотя тяга к знаниям у ребенка звезды средняя — паренек больше любит гулять и играть, нежели читать, — но своим развитием Никита удивил педагогов начальной школы.

«Когда мы пришли прослушиваться, нам сказали, что в принципе в первом классе ему уже особо делать нечего, всю программу он знает и можно сразу во второй, но мы решили, что все-таки пойдем как все», — рассказал Лазарев.

Певец поделился, что организовал для сына режим: в планшет можно играть только 15 минут утром и 15 минут вечером, и только когда сделаны все заданные упражнения. Мальчик послушно соблюдает рамки, поставленные отцом.

«Считаю, что детей нужно приучать к ответственности, чтобы они понимали, что за хорошее дело ты получаешь некое поощрение, тот же планшет, иначе, была бы их воля, они бы только и сидели с ним», — цитирует Сергея издание Wday.

Также Лазарев отметил, что сын лучше считает и решает арифметические задачки, чем папа в его годы.

Звездный отец выбрал для наследника частную школу недалеко от дома, чтобы не мучить ребенка долгими поездками на учебу. В этом заведении, по словам певца, обучение в первых классах построено на игре, чтобы заинтересовать детей.

Напомним, что, кроме семилетнего Никиты, у Лазарева подрастает трехлетняя дочь Аня. О том, кто является матерью его детей, артист не распространяется в прессе.

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