«Была как в бреду»: Риз Уизерспун вспомнила первые месяцы в статусе мамы

Звезда «Блондинки в законе» Риз Уизерспун впервые стала мамой в 23 года. Сегодня она вспоминает появление ее дочери Авы на свет как очень тяжелый период. Ведь актрисе пришлось ухаживать за ребенком самой, практически без поддержки от родственников.

«Я пять месяцев пыталась научиться взаимодействовать с Авой, не спала ночами, была как в бреду», — рассказала Уизерспун в подкасте We are supported by.