«Была как в бреду»: Риз Уизерспун вспомнила первые месяцы в статусе мамы

Звезда «Блондинки в законе» Риз Уизерспун впервые стала мамой в 23 года. Сегодня она вспоминает появление ее дочери Авы на свет как очень тяжелый период. Ведь актрисе пришлось ухаживать за ребенком самой, практически без поддержки от родственников.

«Я пять месяцев пыталась научиться взаимодействовать с Авой, не спала ночами, была как в бреду», — рассказала Уизерспун в подкасте We are supported by.

Артистка призналась, что ее спасло лишь то, что в первые месяцы после родов ей не пришлось работать, чтобы прокормить себя и ребенка.

«Мне посчастливилось сэкономить деньги и не пришлось работать. Но это (уход за ребенком. — Прим. авт.) задача явно не для одного человека. Я бы даже сказала, что и двух человек не достаточно», — подчеркнула звезда.

Напомним, Риз Уизерспун почти десять лет была замужем за актером Райаном Филлиппом, от которого родила дочь Аву (на днях девушке исполнится 22 года) и сына Дикона. Сейчас актриса состоит в браке с агентом Джимом Тотом, которому подарила сына Теннесси.

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