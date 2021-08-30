«Отстань от маленькой богини»: Джигурда защищает детей от спортивного задора Анисиной

Дети Никиты Джигурды и Марины Анисиной живут во Франции и занимаются большим теннисом. Мама-спортсменка возит сына и дочь по соревнованием и ругает, если наследники ленятся на тренировках. Более снисходительный папа просит жену не наседать на подростков и не требовать от них слишком многого.

«Мне даже приходится любимую доченьку защищать. Марина говорит, что Эва ленится. Я ей отвечаю: «Отстань от маленькой богини. Не все такие упертые, как ты!» Ей одиннадцать с половиной лет, имеет право. Да, она ленится бежать за мячиком, но я отвечаю: «Ну, значит, не царское это дело — за каждым теннисным мячиком бегать», — рассказал Джигурда в новом интервью.

Никита добавил, что его дети, пусть и не всегда, но показывают высокий уровень в спорте. У них уже полные комнаты кубков, а на турнирах наследники шоумена все чаще соревнуются с ребятами постарше.

«Я Марине говорю: ставь песни, смотрите фильмы, которые я вам советую, потому что спорт без души очень часто приводит с возрастом в тупик. Даже великие спортсмены, не имея другой профессии, спиваются, ломаются, потому что умеют включать волю, но не адаптированы к социальным условиям. Поэтому я не зацикливаюсь на первых местах детей. Главное, что девочка наша самая красивая из француженок», — цитирует Джигурду издание WomanHit.

Напомним, в семье актера и спортсменки подрастают 12-летний Мик-Анжель-Крист и 11-летняя Эва-Влада. В том же интервью шоумен отметил, что его супруга всерьез подумывает переехать в Россию вместе с детьми.

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