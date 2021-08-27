«Воспитываю в скромности»: Лобода перебралась в жить Европу из-за детей

Во время пандемии певица Светлана Лобода окончательно обосновалась за границей — доме на морском побережье где-то в Европе. Однако в ее случае это не звездная блажь и не желание вложить деньги. 38-летняя артистка, что смена места жительства произвела в первую очередь из-за детей.

«Это решение было обусловлено мыслями о безопасности моих девочек, я воспитываю их в скромности и без привязки к своей «звездности». Сейчас уже могу сказать, что новое место жительства дало мне некую свободу. Жить в домике у моря, среди людей, которые тебя не знают — не это ли мечта любого известного человека? Просто в какой-то момент я поняла, что моя жизнь проходит под постоянным прицелом камер и это фактически лишает свободы всю мою семью, а я человек достаточно закрытый, любящий ограждать свое личное пространство от посторонних глаз», — пояснила Лобода журналу Grazia.

Звезда живет вместе со своим мужчиной, личность которого держит в тайне. В том же интервью она отметила, что и он, и ее дочери хотят, чтобы в доме появился еще и мальчик. Сама Светлана совсем не прочь родить третьего ребенка. По словам артистки, желание девочек (10-летней Евы и 3-летней Тильды) получить братика для нее закон.

Смотрите также: