Джон Траволта поделился, что сказал маленькому сыну после смерти жены

В июле 2020 года умерла жена голливудского актера Джона Траволты актриса Келли Престон. Женщина ушла из жизни в 57 лет, проиграв борьбу с раком груди. У пары остались двое детей: 20-летняя Элла и 10-летний Бенджамин (старший сын звездной четы Джетт умер в 2009 году в результате эпилептического припадка).

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На днях 67-летний Траволта появился в шоу Кевина Харта и поделился откровенным разговором, который состоялся у него с юным сынишкой после смерти супруги. Бен признался отцу, что он боится: вдруг после смерти мамы папа тоже умрет. В ответ Джон не стал выдумывать сказок, а открыл мальчику все как есть.

«Я сказал: «Ты знаешь, Бен… Ты всегда любил правду, и я собираюсь рассказать тебе правду о жизни». Никто не знает, когда он уйдет. Твой брат ушел в 16. Слишком молодой. Твоя мать ушла в 57 лет. Это тоже было слишком рано. Никто не может знать. Я могу умереть завтра. И ты можешь. Кто угодно может. Так что давай посмотрим на это как на часть жизни. Ты точно не знаешь. Ты просто изо всех сил стараешься прожить как можно дольше», — цитирует Траволту издание ET Canada.

После этого актер признался сыну, что чувствует себя, как будто ему все еще 21. В интервью он отметил, что поражен тем, с какой взрослостью рассуждал о жизни его 10-летний ребенок.

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