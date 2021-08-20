«Будет играть меня в детстве»: Хилькевич обнаружила у младшей дочери любовь к съемкам

20 августа актриса Анна Хилькевич отмечает трехлетие младшей дочери Маши. Звезда пригласила домой аниматоров и устроила маленькой наследнице праздник с шариками и мыльными пузырями, а себе и мужу — домашнюю дискотеку.

Пользуясь случаем, Анна рассказала о том, какой растет ее малышка.

«Она просто самое милое создание, что я когда либо знала! И даже кризис трех лет с ее нежным и добрым характером меня не выматывает. Расти счастливой, доченька! Ты так полна любви к миру, и мы с папой сделаем всевозможное, чтобы она в тебе сохранилась и возросла!» — написала Хилькевич в Instagram, выложив фото и видео с домашнего праздника.

Звездная мама также отметила, что у нее уже есть планы на таланты красавицы-дочки.

«Машенька любит камеру, фотографироваться, краситься… Так что наконец-то я себе подобрала актрису, что будет играть меня в детстве», — сообщила актриса.

Напомним, что Хилькевич нашла свое счастье во втором браке. Уже шесть лет она замужем за бизнесменом Артуром Волковым, пара воспитывает двух дочерей: Арианну и Марию. Ранее Анна рассказывала в социальной сети о характере старшей дочери.

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