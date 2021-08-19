«Талант — это не диплом»: Бабкина высказалась о творческом развитии детей

Народная артистка РФ Надежда Бабкина рассказала журналистам о своем желании открыть многопрофильную театральную студию для детей в московской гимназии, в которой учатся ее старшие внуки. По словам 71-летней певицы, такой опыт будет полезен для школьников, даже если они в будущем не выберут карьеру на сцене. У Бабкиной уже есть одна такая студия на базе театра «Русская песня», но она считает, что подобных досуговых организаций должно быть больше.

«Дети там и поют, и пляшут, и театром занимаются, играют! Я убеждена: не нужно ребят заставлять, их нужно приобщать. Талант — это не диплом об окончании чего-то. Это особая вещь. Не всегда можно разглядеть его сразу в ребенке. Возможно, у кого-то его нет и не будет. Но развитие, которое дает в том числе и русская песня, — это очень здорово», — поделилась Надежда Георгиевна своими мыслями с РИА Новости.

Напомним, у Бабкиной есть 11-летний внук Георгий и две внучки: 8-летняя Вера и 6-летняя Марфа. С 2019 года все они носят фамилию звездной бабушки. По словам Бабкиной, мальчик уже проявляет интерес к сцене и хочет руководить театром.

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