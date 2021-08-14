«Сосед по комнате»: Кит Харингтон вывел свою формулу, что значит стать родителем

Актер признался, что, как и другие начинающие родители, получил множество советов об отцовстве, которые оказались бесполезны.

Вечером 12 августа звезда «Игры престолов» Кит Харингтон стал гостем The Tonight Show Джимми Фэллона, и расспрашивали его, конечно же, о новой роли — роли папы. Напомним, зимой 2021 года у актера и его жены Роуз Лесли родился сын. Артисты не показывают своего ребенка в соцсетях и мало говорят о нем в прессе. Но чем старше становится кроха, тем больше звездный папа готов делиться своими впечатлениями об отцовстве.

В частности, в интервью вечернему шоу Харингтон рассказал, что, как и все молодые родители, он получил кучу бесполезных советов об уходе за ребенком и воспитании. Перепробовав несколько подходов, 34-летний мужчина вывел свою теорию о становлении родителем, которой поделился со зрителями.

«Никто не говорит вам, что, по сути, во всяком случае сначала, вы получаете нового соседа по комнате, которого просто вбросили в вашу жизнь, с которым вы не знакомились, который не знает ни одного из ваших домашних правил, а затем вы влюбляетесь в него и уже не можете выгнать. Думаю, в основном, это и есть родительство», — высказался Кит.

Напомним, он сыграл Джона Сноу в популярном сериале «Игра престолов», а потом женился на актрисе, в которую влюбился его персонаж. Недавно Харингтон рассказал, что, по сути, ребенок у них появился благодаря пандемии и карантину.

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