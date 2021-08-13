Ким Кардашьян тренировалась в гараже у матери, чтобы похудеть после родов

Звезда не хотела идти в спортзал, после того как СМИ «прошлись» по ее фигуре.

В 2013 году американская телезвезда Ким Кардашьян родила своего первого ребенка — дочку Норт, которой сегодня уже 8 лет. На днях светская львица стала гостьей подкаста We Are Supported By… и рассказала, что первая беременность прошла для нее просто ужасно. Быть в положении ей определенно не понравилось.

«Я ненавидела это. Я ненавидела то, что чувствовала. Ненавидела то, как я выглядела. Я привыкла видеть моих мать и сестру беременными — они выглядели такими милыми, и у них были такие легкие роды, и они сразу же вернулись в форму. Но это было не про меня», — вспоминает 40-летняя Ким.

По словам звезды, СМИ в тот момент просто растоптали ее самооценку. Кардашьян постоянно сравнивали с беременной Кейт Миддлтон, которая как раз носила под сердцем принца Джорджа. Американка чувствовала, что на фоне знаменитой англичанки выглядит просто китом.

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А после родов началась новая история — как похудеть. Затравленная прессой Ким не хотела ходить в спортзал, чтобы люди глазели, как она стремится вернуться в свою форму. Знаменитость приняла решение заниматься дома, но на тот момент она еще не была настолько богатой, чтобы иметь под рукой все необходимое.

«Я набрала 70 фунтов (более 30 кг. — Прим. авт.). Я сидела в гараже моей мамы, а летом в Калабасасе было буквально 115 градусов тепла (44 градуса по Цельсию. — Прим. авт.). У меня была дочь в коляске, я сажала ее туда, а сама просто тренировалась в гараже и пытался делать все, что могла, пока не похудела», — поделилась Кардашьян.

Звезда реалити-шоу добавила, что после того периода она стала меньше выкладывать информации о себе в социальные сети. Напомним, что затем Ким родила еще сына, а последующие двое наследников появились у нее с помощью суррогатной матери. Все это дети от рэпера Канье Уэста, с которым звезда подала на развод в начале 2021 года.

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