Мария Порошина рассказала, как позволила 15-летней дочке подстричься в стиле BTS

15-летняя дочь Марии Порошиной Серафима выбрила себе виски, увлекшись южнокорейской поп-группой BTS, участники которой задали тренд на подобные стрижки. Об этом сама актриса рассказала в новом интервью, отметив, что была категорически против такого поступка дочери, так как считает подобный внешний вид совсем неженственным. Но позже звезда сериалов согласилась с решением юной наследницы.

«Все-таки ничего дурного в этом нет. Когда ребенку 15 лет, уже можно давать ему некую свободу самовыражения, учитывать его желание менять образ, что-то такое придумывать», — рассуждает Порошина.

По словам актрисы, подобное происходит в ее семье уже не в первый раз. Когда ее старшей дочери Полине было 13 лет (сейчас девушке 25), она захотела стать блондинкой. И ее звездная бабушка Наталия Красноярская покрасила внучку в тайне от Марии. Последняя сначала рассердилась, но потом Полина, походив со светлой головой, спокойно вернулась к своему родному каштановому цвету.

«Да мы все в подростковом возрасте подражали звездам, любимым музыкальным группам — и нашим, и западным. Я тоже когда-то втихаря от родителей покрасилась, — цитирует Порошину издание 7days. — А когда человек взрослеет, желание постоянно менять внешность проходит. Поэтому, наверное, не стоит категорически запрещать то, что не вредит здоровью или психике ребенка. Но и потакать всему, что взбредет подростку в голову, не следует».

Мария рассказала, что ее дочь Сима вместе с выбритыми висками захотела еще и покраситься. У них с мамой были жаркие споры по поводу цвета, и в итоге они остановились на черном. Многодетная актриса радуется, что это хотя бы не розовый или синий, как хотела девочка. Порошина отмечает, что в свои годы Сима уже довольно четко аргументирует свои желания и «лихо обрабатывает» звездную мать.

Напомним, у актрисы пятеро детей разного возраста — от 25-летней Полины Куценко до 2-летнего Андрея.

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