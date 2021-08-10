Тарантино пообещал матери, что она «не получит ни цента» от его успеха в кино

Культовый режиссер Квентин Тарантино всю жизнь хранит обиду на свою мать. Как оказалось, когда будущему кинодеятелю было всего 10 лет, родительница не поддержала его стремления писать сценарии и критиковала то, что мальчик сочиняет истории вместо того, чтобы прилежно учиться в школе.

«Она поругала меня из-за этого, а затем в середине своей маленькой тирады сказала: «Кстати, эта «маленькая писательская карьера», которой ты занимаешься, это дерьмо закончено!» — цитирует Тарантино издание The Hollywood Reporter. — Она просто имела в виду, что не надо делать этого в классе, когда нужно заниматься чем-то другим. Но когда она сказала мне это с сарказмом, я подумал и ответил: «Хорошо, леди. Когда я стану успешным писателем, ты никогда не получишь ни цента от моего успеха. Для тебя не будет подаренного дома. Для тебя не будет ни отпуска за границей, ни «Кадиллака» для мамы, как у Элвиса. Ты ничего не получишь, потому что я так сказал».

Когда у 58-летнего Квентина спросили, придерживается ли он до сих пор этого детского обещания, режиссер ответил утвердительно. Он, конечно, помог матери с налоговыми проблемами, но ни дома, ни машины ей так и не купил.

Тогда Тарантино намекнули, что пора бы уже простить родительницу, ведь, возможно, именно те ее слова и подтолкнули будущую звезду кино к его ошеломительной карьере. Но режиссер остался непреклонен.

«Когда вы общаетесь со своими детьми, у ваших слов есть последствия! Помните: ваш саркастический тон в отношении того, что для них имеет значение, имеет последствия», — заявил он.

Напомним, что недавно Квентин Тарантино издал сюжет фильма «Однажды в… Голливуде» в формате книги.

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