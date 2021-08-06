«Не пошел в этом году в школу»: Пьеха рассказал о взрывном характере 7-летнего сына

В 2021 году сыну Стаса Пьехи исполнилось семь лет, однако юный Петя не пойдет в сентябре в школу. И причина даже не в том инциденте, что произошел с ним в июле (мальчика якобы избила соседка). В интервью YouTube-шоу «Алена, блин!», которое, очевидно, было записано до скандала, 40-летний певец рассказал, что его наследник вырос слишком взрывным и гиперактивным.

«Когда он попадает в большой коллектив, он начинает там буянить очень сильно. Я тоже не любил большие коллективы, но я не буянил. Я терпел, а потом кому-нибудь «выписывал люлей», потому что напряжение слишком большое. А он сразу начинает мочить там всех, ругаться, крушить. Ему тяжело в большом коллективе. И поэтому он не пошел в этом году в школу, сейчас работает с ним жена со специалистами, он подготавливается к школе», — поделился Стас.

Артиста спросили, общается ли он со своим сыном. Пьеха ответил, что делает это по видеосвязи и иногда приезжает из Москвы в Петербург, чтобы увидеться лично, но во время пандемии такие встречи не случались. Однако певец ежемесячно переводит деньги бывшей жене на содержание сына и уверяет, что хотел бы проявлять больше отцовского внимания. В его собственном детстве со стороны отца не было даже общения «по скайпу», не говоря уже о материальной помощи.

Пьеха добавил, что у его ребенка есть успехи в языках и в музыке. В частности, Петя проявил способности к фристайлу (придумыванию текста под музыку на ходу).

Напомним, что на днях Стас рассказал Teleprogramma.pro о том, как чувствует себя Петя после инцидента с избиением, и о других последствиях скандала с соседями.

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