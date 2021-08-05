«Строгой в семье должна быть мама»: Седокова поделилась советом от бывшей свекрови

Летом текущего года певица Анна Седокова провела время в Америке — вместе с новым мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, и всеми своими детьми (у 38-летней артистки две дочери и сын от разных мужчин). По словам звезды, ее третий супруг легко нашел общий язык с ее наследниками и принимает участие в их воспитании. Однако ему в этом процессе досталась роль добряка и весельчака, а вот самой Анне пришлось стать строгой мамой.

«Роль плохого полицейского я беру на себя по одной простой причине — маме все простят. Нет ни одного человека, который бы сердился на маму за то, что она заставляла доедать суп или делать уроки. Этот совет мне когда-то дала моя бывшая свекровь: строгой в семье должна быть мама, особенно в таких семьях, где муж мамы — не папа детей», — поделилась Седокова с журналом Hello!.

Она рассказала, что испытывала проблемы в общении со старшей дочерью Алиной (от футболиста Валентина Белькевича), когда та была в переходном возрасте, от 12 до 15 лет, но сейчас характер подростка изменился, их отношения наладились.

А что касается второй дочери, 10-летней Моники (от бизнесмена Максима Чернявского), которая живет в Америке, то Седокова признается, что заниматься ее воспитанием на расстоянии невозможно. Певица старается учить с девочкой уроки и читать книги по видеосвязи, но констатирует, что быть мамой в таком формате очень сложно.

Добавим, что у певицы также подрастает четырехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.

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