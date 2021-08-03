Кит Харингтон признался, что стал отцом именно благодаря пандемии

В феврале 2021 года звезды сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями, у пары появился сын. Прошло пять месяцев, а но знаменитые муж и жена так и не представили публике никаких подробностей об их наследнике. Ни имя, ни фотографии малыша не просочились в Сеть. Но на днях актер выступил на радио SiriusXM, где немного рассказал о своем отцовстве.

Харингтон пошутил, что его сын — это «прямой результат «Игры престолов», и сказал, что за последние полтора года получил удивительный опыт, несмотря на пандемию и самоизоляцию.

Актера спросили, испытывал ли он стресс во время карантина и других ограничений.

«У меня была хорошая, хорошая пандемия… — ответил Кит. — Я говорю так, потому что, знаете, когда вы состоите в отношениях или в браке, где вы оба снимаетесь, вы можете проводить много времени вдали друг от друга. И то, что нам было даровано, это возможность побыть вместе. Из-за этого у нас родился ребенок».

Актер добавил, что появление сына стало для него главным спасением от стресса пандемии.

Напомним, Харингтон и Лесли сыграли влюбленных в «Игре престолов» и начали встречаться в реальной жизни. В 2017 году звезды стали жить вместе, а затем поженились. Если немного посчитать, то становится понятно, что зачатие наследника у них произошло в начале лета 2020-го, в разгар пандемии.

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