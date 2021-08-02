«Какой привередливой я была»: Бородина пожалела своих родителей и старшую дочь

Звездная мама призналась, что ей сегодня собрать ребенка в школу легче, чем ее родителям четверть века назад.

Собрать ребенка в школу — ежегодная головная боль для родителей подростков. Одежда, учебники и прочие принадлежности выходят семейному бюджету в копеечку. Но в 2021 году у мам и пап есть подспорье в виде 10 тысяч рублей, выделенных государством. Teleprogramma.pro разъяснила, кто и как может получить эти деньги, а заодно узнала у звезд, будут ли они пользоваться данной выплатой.

Популярная телеведущая Ксения Бородина, к примеру, призналась, что при всех ее доходах материальная помощь от государства явно пригодится. 38-летняя мать двух дочек отметила, что ей сегодня собрать ребенка в школу гораздо проще, чем ее собственным родителям в период, когда она сама сидела за партой.

«Вспоминаю себя в детстве, какой привередливой я была. И понимаю, как же тяжело было моим родителям мне угодить! — поделилась Ксения. — А моей Марусе желаю терпения, ведь собирать ее в школу буду все еще привередливая я».

Добавим, что оформить выплату 10 тысяч рублей на ребенка можно на сайте Госуслуги.

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