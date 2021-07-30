«Должен быть режим»: во второй класс сын Дениса Клявера пойдет в другую школу

В сентябре младшему сыну певца Дениса Клявера Даниэлю исполнится 8 лет, и мальчик пойдет во второй класс. Любопытно, что первый год обучения паренек провел в школе по системе Монтессори (сенсорное воспитание и самостоятельность ребенка), да еще там же, куда ходил в детский сад, поэтому большого стресса от нового этапа в жизни не получил. Но в новом учебном году родители перевели его государственную школу с соответствующей спецификой и технологией обучения.

«Нам с женой она больше импонирует, потому что чрезмерная свобода вредит ребенку, все-таки должен быть режим, форма, понимание ответственности прихода в школу четко по времени. Подобная систематика с детства приучает ребенка к функциональности», — пояснил Клявер свое решение в интервью «Теленеделе».

Звездный отец отметил, что Даня вырос замечательным и очень талантливым мальчиком, с математическими и творческими способностями, но немного неусидчивым. Поэтому родители хотят, чтобы у наследника было больше дисциплины и ответственности.

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Денис добавил, что в отличие от старших детей (Тимофея и Эвелин) в воспитании Даниэля у него есть возможность общаться с сыном практически каждый день и присутствовать при всех важных моментах его жизни. При этом музыкант считает, что его старшие наследники выросли прекрасными людьми, и гордится ими. Как родитель Клявер придерживается постулата о том, что лучшее воспитание – это собственный пример.

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