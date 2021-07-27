«Выросла очень правильной»: Навка поделилась мнением, зачем приучать детей к спорту

Старшая дочь известной фигуристки так и не стала спортсменкой, но тренировки закалили ее.

Старшая дочь Татьяны Навки Александра Жулина не пошла по стопам матери в фигурное катание, но много лет серьезно занималась теннисом. Правда, вместо спортивной карьеры девушка выбрала вокальную и стала певицей. Так нужен ли был спорт в ее жизни? Об этом известная фигуристка порассуждала в новом интервью.

«Видя, как моя Александра прошла этот долгий путь с теннисом, я уверена, что спортивная закалка дочерям в жизни обязательно пригодится. Спорт оказал сильное влияние на характер Саши, она выросла очень правильной, у нее нет вредных привычек. Дочь знает, что, кроме нее самой, в этой жизни никто за нее ничего не сделает», — поделилась Навка с изданием Ok Magazine.

Татьяна также отметила, что общалась со многими состоявшимися людьми и подметила у них одну общую черту — никому из них в этой жизни ничего просто так не доставалось: одни закалялись в спорте, другие с малых лет подрабатывали. Только труд делает из человека личность, уверена спортсменка.

Кстати, Навка вспомнила, как в начале 90-х, живя со своим тренером Натальей Дубовой в Америке, она сама зарабатывала себе на жизнь: полола грядки по 10 часов в выходные дни, зарабатывала 10 долларов в час. Иногда наставница подкидывала работу потренировать на льду каких-нибудь студентов, и это был самый большой заработок.

Сегодня спортсменка серьезно задумывается о том, нужен ли спорт ее младшей дочери (6-летняя Надя занимается фигурным катанием, но не выказывает особого рвения). Татьяна считает, что главное для девочки — это «образование и мозги», но, посмотрев на пример старшей наследницы, понимает, что тренировки лишними не будут.

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