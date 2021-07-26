«Ей постоянно не хватает этого»: Джиган и Самойлова преподнесли старшей дочери лучший подарок

Известная модель и ее муж-рэпер устроили наследнице уикенд без сестер и братика.

27 июля свой день рождения отметит старшая дочь рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой — Ариэла. В этом году девочке исполнится 10 лет.

Однако свой главный подарок от родителей наследница звезд получила за два дня до праздника. 25 июля родители сняли номер-люкс в дорогом отеле в центре Москвы и провели там целые сутки только со старшенькой, оставив дома еще двух дочек и маленько сынишку.

«Я знаю, что ей постоянно не хватает именно этого, и это время, где все 100% внимания принадлежат только ей, — это самый лучший подарок, — рассказала Оксана Самойлова в Instagram. — Она по сей день с наслаждением вспоминает времена, когда была единственным ребенком в семье. Просто она пока не знает, какое счастье ее ждет в будущем от всех этих сестер и братика».

В «сториз» звездная мама показала, как завела Ариэлу в номер, не говоря ей, зачем они сюда приехали. Когда девочка все поняла, то бросилась обнимать родительницу в искреннем порыве радости.

Номер отеля был украшен воздушными шарами с прикрепленными на них фотографиями именинницы и родителей. Внутри девочку ждали подарки, торт и другие угощения. А еще звездные родители сводили дочку в спа-салон.

Для остальных детей супруги придумали легенду, что уехали по делам, а Ариэла осталась ночевать у подружки. Однако на утро средняя дочь Лея узнала правду и устроили дома скандал. Пришлось привезти ей подарки, чтобы задобрить девочку.

Напомним, у Джигана и его жены три дочери, а в начале 2020 года у них родился долгожданный сын. которого назвали Давидом.

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