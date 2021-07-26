«Мама, лети спасать планету»: Тодоренко поделилась, как научилась расставаться с сыном без слез

Телеведущей часто приходится уезжать на съемке, а маленький Майкл не хочет ее отпускать.

Звездная мама Регина Тодоренко поделилась со своими подписчицами родительским лайфхаком. 31-летняя ведущая рассказала, что ей часто приходится уезжать на съемки и оставлять маленького Майкла одного. Мальчик все чаще протестует против расставания и плачет, чтобы мать осталась с ним. По словам Тодоренко, она что только не пробовала, чтобы успокоить сына и выработать у него правильное отношение к ситуации.

И вот ей на ум пришел выход, как расставаться без слез: ребенок сам должен захотеть, чтобы мама уехала. Только в позитивном ключе, конечно же.

«На помощь пришла ручная кукла в виде доктора, который присылает мне на телефон видео с просьбой о помощи в очередном городе: иногда нужно спасти лаванду, которая засыхает, порой реку, что загрязнилась, а еще картошку, на которую напал колорадский жук. Я показываю эти короткие видео Майклу, он охотно говорит: «Мама, скорее лети спасать планету», — пишет Регина в Instagram. — А на работе я делаю ему видеоотчет из своих командировок о проделанной работе. Сын доволен, мама — будто героиня какого-то мультика, которая делает мир лучше».

Тодоренко добавила, что каждый родитель хочет быть героем для своего ребенка. Девушка надеется, что у нее это получается.

Напомним, что телеведущая замужем за певцом Владом Топаловым. У них подрастет общий сын Михаил (он же Майкл), мальчику около двух с половиной лет.

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