«Не могу сказать, что добился успеха»: Шепелев назвал качества, которые он развивает в сыне

Дмитрий Шепелев отважился показать лицо своего сына от Жанны Фриске широкой публике и дал большое интервью о том, каким к 8 годам вырос его Платон. Журналисты спросили звездного отца, какие качества он развивает в своем ребенке и как воспитывает юношу.

«Самое важное для меня в его воспитании — чтобы он оставался жизнерадостным и светлым мальчиком. Конечно, возраст, когда можно все, уже позади. Навыки, на которые я сейчас обращаю его внимание, это самостоятельность (например, свою комнату он убирает сам), верность своему слову (пообещал, что третье мороженое есть не будет, и не съел) и уважение (не стоит шутить над бабушкой так, как шутишь над одноклассником). Не могу сказать, что я добился выдающегося успеха, но стараюсь», — цитирует Шепелева журнал Hello!.

Телеведущий отметил, что любит проводить время с сыном и всегда ищет для этого возможности. Те часы в распорядке дня, в которые он может пообщаться с Платоном, мужчина не отдает никому другому. Ну а если очень сильно загружен работой, то берет мальчика к себе на съемки.

Звездный отец устроил ребенку довольно плотное расписание. Помимо школы, он дополнительно занимается русским языком и теннисом, учится играть на гитаре. Зато на выходных у Платона полная свобода действий.

«Он не делает ничего из того, что ему не интересно, я не заставляю. Хочу, чтобы все, что он делает, приносило ему удовольствие и делало счастливым», — говорит Шепелев.

Дмитрий добавил, что Платон серьезно увлечен роком и пытается писать собственные песни. Звездный папа назвал своего сына музыкально одаренным и жизнерадостным.

Напомним, после смерти Жанны Фриске Шепелев не дал сыну общаться с бабушкой и дедушкой — родителями певицы. Вместо этого он подарил мальчику другую семью в лице своей новой возлюбленной Екатерины Тулуповой и ее дочери Лады, с которой Платон познакомился в детском саду. Весной 2021 году у Дмитрия и Екатерины родился совместный ребенок.

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