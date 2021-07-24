«Любовь моя»: Арсений Шульгин показал дочь в образе «тотал блэк»

В одной из последних Stories личного микроблога предпринимателя Арсения Шульгина появилась запись, в которой знаменитость похвастался своей подрастающей дочерью Селин.

Отметим, что в свои полгода малышка не только научилась говорить слово «мама», но и следовать модным советам молодой родительницы. 22-летняя жена Арсения Шульгина часто публикует в своем аккаунте Instagram кадры с шопинга по модным бутикам. Девушка с ранних лет прививает дочери чувство стиля.

Недавно сын певицы Валерии показал, как Лиана одела Селин в худи и джоггеры черного цвета.

«Модница наша! Селинка, до чего же ты модная! Вся на черном. Полный блэк-аут. Ты же моя красавица, любовь моя! Зайка», — обратился Шульгин к дочери.

Молодой отец показал свою малышку, которая позировала на руках у мамы. Лиана спела песню Егора Крида и Филиппа Киркорова — «Цвет настроения черный». Таким образом Шульгина продемонстрировала, какой модницей и красавицей растет внучка Валерии.

К слову, поклонники артистки отмечают, что малышка очень похожа на свою бабушку.

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