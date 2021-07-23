«Должен быть неудобным»: Чехова рассказала о том, как можно разбаловать ребенка

По мнению ведущей, избалованность появляется не от любви, а от недостатка внимания родителей.

Телеведущая Анфиса Чехова воспитывает девятилетнего сына Соломона, которого родила от актера Гурама Баблишвили. Она много рассказывает подписчикам в Instagram о своем ребенке и иногда отмечает, что у паренька непростой характер. В новом интервью звездную маму спросили, не думала ли она, что сама разбаловала мальчика.

Женщина ответила, что никогда не думает в таком ключе, а просто любит и воспитывает сына так, как ей подсказывает сердце.

«А разбалованный или не разбалованный — это, по-моему, какие-то советские понятия, когда неразбалованный ребенок должен ходить по струнке, быть удобным, таким, каким хотят его видеть родители. Но какое все это имеет отношение к любви? Это чистой воды эгоизм. Ребенок должен быть неудобным, таким, каким он родился, личностью. Возможно, Соломон у меня в чем-то неудобный ребенок, но я его принимаю таким, какой он есть», — поделилась мнением Анфиса с изданием «Теленеделя».

Чехова призналась, что не понимает, как можно избаловать ребенка любовью. Она считает, что избалованность приходит, когда родители «покупают любовь», компенсируя свое отсутствие в жизни малыша подарками.

Другой способ разбаловать ребенка — это закрыть глаза и ничего не сказать, когда кроха ведет себя некрасиво или неправильно, говорит Анфиса. Она заверила, что ее сын никогда не будет делать то, что его мама считает недостойным. Например, он никогда не оскорбляет людей, не бьет девочек и не хамит. Звезда отметила, что добилась такого поведения ребенка именно потому, что сама подает правильный пример. Чехова напомнила читателям старую истину: воспитывать, прежде всего, себя, и тогда ваши дети будут похожими на вас.

В том же интервью 43-летняя ведущая поделилась, что хотела бы родить еще одного ребенка, но прежде она должна встретить подходящего мужчину, так как не считает возможным растить малыша без отца.

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