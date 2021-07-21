«Все закладывается в семье»: Навка порассуждала о том, как привить ребенку трудолюбие

В новом интервью для Teleprogramma.pro известная фигуристка Татьяна Навка подробно рассказала о своих дочерях — 21-летней Александре Жулиной и семилетней Надежде Песковой, — их учебе и увлечениях.

Старшая дочь спортсменки уже окончила третий курс МГИМО. Старательная девушка окружена такими же целеустремленными однокурсниками. Навка отметила, что друзья Саши по ночным клубам не тусуются, а предпочитают посещать красивые места и вести интересные беседы.

«Глядя на них, понимаю, что не стоит винить времена и другие внешние факторы в том, что кто-то вырастает с головой на плечах, а кто-то нет, — сказала 46-летняя Татьяна. — И в мою молодость были те, кто пил водку во дворе, и те, кто ради покупки первых джинсов разгружал вагоны. Подозреваю, что первая группа так и сидит на лавке, а вторая рулит многомиллионными корпорациями. Все закладывается в семье. Если у ребенка перед глазами активные мама и папа, то и он вырастет трудолюбивым, а если в доме с утра до ночи смотрят телевизор, то к чему потом упрекать детей в интернет-зависимости и прокрастинации».

Навка добавила, что взрослая дочь стала ей настоящей подругой. Мама может спросить у нее совет по поводу музыки, одежды или даже отношений. Девушка уже довольно самостоятельна по жизни, и родительница не сомневается, что она может спокойно «покинуть отчий дом». Вот только сама Татьяна будет «безумно грустить», когда это произойдет.

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