Руденко рассказал, что бывает, когда у них с женой не совпадают взгляды на воспитание дочки

38-летний актер и его супруга Елена Дудина не всегда солидарны в родительских вопросах.

Актеры Анатолий Руденко и Елена Дудина, будучи в браке, воспитывают дочь Милену. Девочке недавно исполнилось 9 лет. В новом интервью мужчину спросили, всегда ли сходятся их с женой взгляды на воспитание ребенка.

«Бывает, что нет, — признался артист. — Но главное — уважать мнение друг друга. Когда я или Лена пытаемся что-то до дочери донести, другой не вступает в спор и не подрывает авторитет. Иногда мы действительно не можем сойтись во мнении, и тогда требуется чуть больше времени, чтобы найти компромисс».

Руденко отметил, что их дочь растет артистичной девочкой, легко импровизирует, поэтому, если в будущем она выберет профессию родителей, он возражать не станет. А пока Милена занимается синхронным плаванием, записывает песни и соревнуется с подружками, у кого лучше получится ролик для TikTok.

«В принципе, я спокойно к соцсетям отношусь, это данность нашей жизни. Сейчас для меня большая проблема — привить Милусе вкус к чтению. Я сам очень люблю читать. Мы собрали литературу, полезную и для детей, и для взрослых. Моя коллега Глаша Тарханова, у которой четверо детей, подсказала, что купить, чтобы ребенка заинтересовать. Пока все довольно тяжело идет, путем уговоров и манипуляций, но я не теряю надежды», — цитирует Руденко издание WomanHit.

Звездный отец добавил, что и сам любит похохмить, записывая с дочкой веселые ролики, и немного жалеет, что девочка не проводит так много времени за кулисами в театре, как он в ее годы.

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