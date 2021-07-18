В объективе папы: Данила Козловский показал трогательное фото дочери

В одной из последних Stories личного микроблога исполнителя главной роли в фильме «Экипаж» — Данилы Козловского — появился снимок первенца артиста. Знаменитость похвастался будними заботливого родителя.

Напомним, что Ода Валентина родилась в семье Данилы Козловского и его экс-жены Ольги Зуевой второго марта 2020 года. Почти сразу после появления дочери пара развелась. Козловский взял вину на себя. Он считает, что сам ускорил развод.

Несмотря на то, что Козловский и Зуева больше не вместе, Данила помогает Ольге в воспитании их ребенка. 36-летний актер обрел истинное счастье в отцовстве. Ранее артист рассказывал, что буквально готов был умереть, когда малышка Ода впервые обняла его. Об этом Козловский заявил в интервью Ирины Шихман.

По словам Данилы, он познал новый вид любви. Такой привязанности, как к дочери, режиссер еще не испытывал. К слову, это видно по личному блогу артиста. Он часто стал делиться кадрами с ребенком. Недавно Козловский запечатлел Оду за трапезой на открытом воздухе.

Кудрявая малышка в ярко-желтом наряде сидела за обеденным столом и наблюдала за морскими волнами.

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