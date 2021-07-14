«Мне было до слез приятно»: сын растрогал Гурцкую оригинальным подарком на день рождения

На 43-й день рождения певица Диана Гурцкая получила необычный подарок от своего сына — 14-летнего Кости. В праздничном интервью артистка рассказала, что ее наследник всегда придумывает оригинальные подарки, но в этот раз превзошел сам себя.

«В детском саду он много рисовал: солнце, домик, человечки, разные фигурки. Эти рисунки у меня хранятся. Как он умудрился так сделать втихаря, чтобы я не заметила, я не знаю, но он их отсканировал, заказал браслет с этими рисунками. Мне это было до слез приятно», — цитирует исполнительницу издание WomanHit.

Браслет представляет из себя цепь из колец, на которые прикреплены подвесочки в виде фрагментов из детских рисунков Кости. Стоит отметить, это весьма трогательный подарок для любой матери.

больше по теме В кожаных брюках и на каблуках: как незрячая Диана Гурцкая впервые сыграла в футбол Артистка ведет активный образ жизни и участвует в общественных делах на радость поклонникам.

Гурцкая поделилась, что муж всегда готовит ей подарки «под грифом секретности», и сын научился у него делать сюрпризы. Добавим, что, кроме милого украшения, Константин подарил маме еще и духи ее любимой марки.

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