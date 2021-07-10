«Глазами Давидика»: Оксана Самойлова представила, что сын станет блогером

Жена шоумена Джигана — Оксана Самойлова — разместила в своем микроблоге запись с младшим ребенком в главной роли.

Бизнесвумен призналась, что сын растет не по дням, а по часам. Оксана уверена, что скоро малыш станет настоящим блогером. Поскольку мальчик почти с рождения профессионально позирует для фотографов и часто снимается на мамин телефон.

«Милое видео нашей семьи глазами Давидика. Это видео должно было выйти в день семьи. Это была моя поздравляшка для вас, но сегодня еще не поздно. Надеюсь, вы капельку улыбнулись, потому что семья — это прекрасно», — заявила Самойлова.

Конечно, пока сам Давид не умеет монтировать ролики и публиковать их в Instagram. Однако заботливая мама помогла малышу. Вместе с Оксаной Давидик рассказал, что творится в обычный будний день в доме Самойловых.

Мальчик показал и вечно прихорашивающихся сестер, и знаменитого папу на экране домашнего телевизора. Также Давид не оставил без внимания собственные важные дела: рисование на важных документах родителей.

«Офигенный формат, как сериал», «Как классно», «Начинающий видеоблогер», «Самый милейший блогер», — прокомментировали поклонники Оксаны ролик многодетной мамочки.

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