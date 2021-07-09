«Бедный ребенок»: Ардова вспомнила, как они с мужем сняли дачу на зарплату маленькой дочери

У самой актрисы и ее супруга Александра Шаврина на тот момент не было денег из-за отсутствия работы.

В новом интервью актриса Анна Ардова пожалела свою дочь Софью, которая пошла по стопам матери. Только если родительница пять лет поступала в театральный вуз и лишь в 32 года пришла в кино, то ее наследница уже с 6 лет снимается без перерыва.

«Бедный ребенок, у нее детства практически не было. Помню лето, когда у нас с мужем не было толком работы, нам не на что было снять дачу, мы снимали ее на деньги, которые заработала Соня», — поделилась 51-летняя артистка с изданием «Теленеделя».

Второй ребенок актрисы — Антон Шаврин — тоже снимался с малых лет. Но однажды отказался от хорошей роли в фильме, заявив, что хочет нормально прожить свое детство. Правда, уже во взрослом состоянии он признался, что в тот раз просто испугался слишком ответственной роли. Позже он стал приходить на показы старшей сестры в колледж Олега Табакова и тоже загорелся актерской профессией. Таким образом оба наследника Ардовой пошли по ее стопам.

Актриса добавила, что не могла устроить детей в упомянутый колледж по блату, да и сами молодые артисты изъявили желание поступить самостоятельно. В том же интервью она вспомнила, что ее родители тоже никак не помогали ей с вузом, хотя и были известными. Анна призналась, что вначале обижалась на них, а потом стала относиться с благодарностью, так как за пять лет своих попыток пробиться в ГИТИС она поняла, что действительно хочет быть актрисой, а не просто мечется на жизненном пути. Ардова отметила, что в этом плане ее дети гораздо более умные, чем была она в их годы.

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