«Им просто не хочется»: Утяшева и Воля отучили детей от фастфуда без запретов

Звездные родители своим примером показывают, как можно вкусно питаться без чипсов и мороженого.

Именитую гимнастку Ляйсан Утяшеву спросили, как она совмещает работу и воспитание детей. У 36-летней красавицы и ее мужа Павла Воли, напомним, подрастают 8-летний сын Роберт и 6-летняя дочь София. Спортсменка ответила, что начала заниматься телевизионными и интернет-проектами уже когда малыши пошли в садик, а до этого она все время проводила с детьми.

Сегодня же, несмотря на огромную занятость обоих супругов, наследники Воли и Утяшевой тоже не остаются без семьи. Звездные родители по очереди берут их с собой на съемки и гастроли, а когда раз в год пара отправляется в отпуск только вдвоем, дети рады провести время с дедушкой и бабушкой.

Интересно, что придерживающаяся строгих принципов питания Утяшева не запрещает своим детям сладкое и фастфуд.

«Примером показываем, что без этого можно вкусно есть, поэтому и пищевые привычки у детей иные — им просто не хочется. Они могут съесть мороженое, торт, чипсы и бургер, но не хотят, предпочитают мясо, куриную ножку или картофельное пюре», — рассказала звезда спорта.

Кстати, о том, как выглядят сын и дочь Воли, поклонники узнали только недавно. Ранее медийные родители тщательно скрывали лица своих малышей.

«Мы показали утвержденные с детьми фото трехлетней давности. Они не очень любят социальные сети, говорят: «На нас будут смотреть чужие тети и дяди?» Пока так, а там посмотрим!» — поделилась Ляйсан с изданием Peopletalk.

Правда, в последние дни в соцсетях у звездных родителей все больше видео с Робертом и Софией. На днях Воля вывез детей в свою родную Пензу и поделился с поклонниками кадрами семейной прогулки.

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