Агата Муцениеце о воспитании детей: «Я не буду навязывать «взрослую» точку зрения»

32-летнюю актрису Агату Муцениеце спросили, изменилось ли после развода с Павлом Прилучным ее отношение к воспитанию детей в к материнству в целом. Напомним, звездная пара распалась в 2020 году, у бывших супругов остались 8-летний сын Тимофей и 5-летняя дочь Мия.

Отвечая на вопрос, девушка подчеркнула, что после расставания с мужем она стала больше придерживаться своего собственного мнения в разных вопросах, в том числе и воспитания. Один из принципов Агаты как матери — это свобода выбора для детей того, что им нравится.

«Я не буду навязывать им «взрослую» точку зрения: «Ой, давай мы с тобой не будем смотреть «ТикТок», выключим Даню Милохина с Моргенштерном и лучше послушаем классику?». Если ребенку это не интересно, мы не будем этого делать. Это совершено другое поколение, так зачем пытаться привить ему наши вкусы и пристрастия? Я им дам послушать свою музыку, если не зайдет — мы ее больше включать не будем. Ребенок должен быть образованным, но он ни в коем случае не должен быть задавленным мнением родителей в духе «так надо», «так правильно», «это плохо», — поделилась Муцениеце с журналом Grazia.

Актриса добавила, что ее раздражает, когда на весь TikTok или YouTube пытаются повесить клеймо чего-то плохого. По мнению звезды, нужно смотреть и понимать все, но только дозировано.

Агата заявила, что она разрешит детям покрасить волосы или вовсе отрезать их, если малыши того захотят.

«Потому что это их внешность, даже если они отрежут и им потом не понравится — это их опыт. Невозможно навязывать, как правильно жить по твоему мнению, потому что жить жизнью ребенка невозможно. Его ждет своя судьба, и он будет наслаждаться ею самостоятельно. И шишки он должен сам набить, это его путь», — говорит актриса.

Муцениеце резюмировала, что ее роль как родителя — всегда и во всем поддерживать своих детей.

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