Джиджи Хадид написала открытое письмо к прессе и фанатам по поводу своей дочери

6 июля 26-летняя американская супермодель Джиджи Хадид опубликовала в Instagram открытое письмо для средств массовой информации, папарацци и фан-аккаунтов, следящих за ее жизнью. Обращение касается маленькой дочери, которую Хадид родила в сентябре 2020 года от певца Зейна Малика. Напомним, что молодая мама опубликовала в соцсетях несколько снимков малышки Хай, однако всегда старательно закрывала ее лицо на фотографиях.

«По мере того как наш ребенок подрастает, мы должны понимать, что не можем защитить ее от всего, как мы хотели бы и могли, когда она была меньше. Она любит смотреть на мир! — пишет Джиджи. — Во время наших последних визитов в Нью-Йорк ей захотелось поднять свой солнцезащитный козырек, и она смогла это сделать. Она не понимает, почему она прикрыта в городе, и от чего я хочу ее защитить. Но также я хочу, чтобы она увидела самый удивительный город в мире и красивых и разнообразных людей, которые гуляют по улицам Нью-Йорка. Но без стресса, создаваемого цирком СМИ, который происходит с родителями, являющимися публичными персонами».

Далее модель взывает к добросовестности всех фотографов и просит их закрывать лицо девочки на любых снимках, где удалось запечатлеть звездную маму с ребенком.

«Мы хотим, чтобы она сама могла выбирать, чем поделиться с миром, когда достигнет совершеннолетия, и чтобы она могла прожить нормальное детство, не беспокоясь о публичном имидже, который она не выбирала», — пишет Хадид.

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Она также поблагодарила папарацци, которые по ее просьбе держались на расстоянии, фотографируя ее вместе с дочерью во время прошлых прогулок по Нью-Йорку.

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