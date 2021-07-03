Сергей Жуков планирует устроить младшему сыну 1 сентября праздник с подарками

Младший сын солиста «Руки вверх!» Сергея Жукова, 6-летний Мирон в этом году пойдет в первый класс. Его звездный отец написал по этому поводу большой пост в Instagram. Певец отмечает, что его наследник очень хочет в школу и много говорит об этом. А вот останется ли у мальчика такой настрой, когда он начнет каждый день вставать в 7 утра, — это еще вопрос.

«Но вообще школьное время было классное, конечно, и беззаботное. Только став взрослым понимаешь, что слова, которые наводили ужас на весь класс, — «доставайте двойные листочки» — далеко не самое страшное, что можно услышать в жизни, — пишет Жуков. — Поэтому я хочу, чтобы школа изначально ассоциировалась у Мирона только с позитивными эмоциями. Вот думаем 1 сентября устроить ему настоящий праздник, с подарками».

Однако на моменте, что подарить сыну, 45-летний артист крепко задумался. Мужчина рассматривает вариант презентовать пареньку первую банковскую карточку с его собственными сбережениями. Сергей хочет, чтобы начало школьной жизни стало для мальчика знаковым моментом, и он почувствовал, что стал взрослее. Однако доверять ребенку большие суммы заботливый отец пока не готов.

А как бы вы поступили?

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