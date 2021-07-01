«Моим внукам повезет»: Екатерина Гусева предположила, какой будет бабушкой

Старшему сыну артистки уже 22 года. Не исключено, что скоро мы услышим о пополнении в ее семье.

В новом интервью 44-летняя актриса Екатерина Гусева подробно рассказала о характерах и увлечениях своих детей. В браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным у женщины родились сын Алексей и дочка Аня. Девочка пошла в папу, переняла от него взрывной темперамент, обостренное чувство справедливости и внутреннюю силу. Парень же является копией мамы — мягкий, спокойный и мудрый не по годам.

Сыну артистки уже 22 года, и журналисты поинтересовались, не приводил ли он уже домой невесту. Гусева со смехом ответила, что такого еще не случалось. Тогда ее спросили, готова ли звезда театра и кино к внукам — ведь она так молодо выглядит. Екатерина отметила, что будет счастлива стать бабушкой, вот только типичной бабули из нее никак не получится.

«Ведь бабушка — это что-то такое вязательно-пирожковое, исключительно домашнее. Я же смогу стать разве что очень занятой бабулей на бегу, — цитирует актрису издание 7days. — С другой стороны моим внукам повезет, ведь я не буду докучать им гиперопекой».

При этом женщина отметила, что домашние хлопоты доставляют ей большое удовольствие. Она любит готовить супы и стирает так, чтобы потом не приходилось гладить. Бытовые дела расслабляют звезду после тяжелой работы и приносят спокойствие.

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