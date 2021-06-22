«Мой мозг разрывался на два полюса»: Екатерина Волкова вспомнила, как выбирала профессию

В период вступительных экзаменов поклонники стали часто спрашивать актрису Екатерину Волкову, как выбрать вуз и специальность. В ответ звезда «Ворониных» решила поделиться собственной историей.

39-летняя артистка отметила, что у нее два высших образования. Первое актерское она выбрала себе сама, так как мечтала об этом с детства и всегда была очень яркой. Но ее отец настоял, чтобы у дочери была и нормальная профессия. Тогда молодой Кате пришлось пообещать, что она обязательно получит еще и экономическую специальность. И после четырех лет в Щепкинском училище она еще три года отучилась в Академии бюджета и казначейства Министерства финансов РФ и получила там красный диплом.

«Все эти годы я уже работала в театре актрисой, но на факультете экономики считали, что я работаю в театре бухгалтером. Мой мозг разрывался на два полюса — про цифры и про творчество. Казалось, это абсолютно разные вещи. Утром я бегала по кастингам, пробам и была в театре на репетиции, а вечером, если не было спектакля училась с понедельника по субботу», — вспоминает Волкова в Instagram.

И хотя ее дальнейшая судьба была связана с театром, кино и сериалами, о своем втором образовании женщина не жалеет.

«Оглядываясь назад, я благодарна папе, потому что чувствую себя уверенно в вопросах денег. Но я также благодарна и себе, что отстояла свое право быть тем, кем я мечтала стать», — отметила актриса.

Она добавила, что родители нередко пытаются решить за детей их судьбу, навязывая то или иное призвание. Но в вопросе выбора профессии важно услышать именно себя, считает Екатерина. Она согласилась с тем, что в 16-18 лет это очень сложно сделать, но отметила, что не стоит бояться сменить сферу деятельности в любой период жизни. Почти все друзья артистки, например, сейчас довольны своей работой, но она «нашла» их уже после 30 и даже 40 лет.

Подводя итог, Волкова отметила, что не станет навязывать своей 10-летней дочери Лизе какие-либо вузы и специальности.

«Но от меня (как и от любого родителя) зависит, насколько она будет всесторонне развита, чтобы сделать выбор осознанно и взвешенно», — резюмировала звездная мама.

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