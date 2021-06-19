Заботливый сын: Оксана Самойлова показала, как Давид кормит Джигана

В одной из последних Stories личного микроблога модели Оксаны Самойловой появилось трогательное видео с участием ее сына Давида. Мальчик подрос и стал внимательнее к своим родителям.

Оксана после выпускного старшей дочери Ариэлы устроила семейный отдых у домашнего бассейна. Самойлова вместе с возлюбленным плавали в воде вместе с младшим ребенком. А затем насладились ягодами. Примечательно, что шоумену и отцу годовалого малыша даже не пришлось самому тянуться за сладкими черешней и голубикой. Джиган почувствовал себя настоящим султаном, которого кормили с рук.

«Идиллия», — подписала Оксана видео, где Джиган загорает и лакомится ягодами.

Дело в том, что Давид решил угостить папу. Малыш брал одну за другой большие плоды, а затем клал их прямо в рот отцу. При этом голубоглазый мальчик внимательно следил за процессом поедания ягод и смеялся. В свою очередь Оксана смеялась ему в ответ.

Напомним, 19 февраля 2021 года Давиду исполнился год. В честь дня рождения сына Оксана и Джиган устроили для мальчика настоящий праздник с тортом и вечеринкой. Они нарядили ребенка в костюм главного героя мультфильма «Босс-молокосос». Родители Давида считают, что их малыш очень похож на этого персонажа.

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