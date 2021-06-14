«Они кусаются?»: Оксана Самойлова и Джиган порадовали детей живыми уточками

Знаменитые родители взяли на один день животных в аренду.

В последних Stories личного микроблога модели Оксаны Самойловой появилась запись с пушистыми утятами. Примечательно, что птицы стали новым развлечением детей знаменитости.

Напомним, ранее муж Самойловой — шоумен Джиган — уже приносил поиграть детям настоящего тигренка. После этого семья столкнулась с критикой зоозащитников.

Но, как оказалось, это не подействовало. Джиган подарил на один день дочерям и сыну утят. На этот раз менее опасные животные обрадовали малышей не меньше, чем тигр.

«Это нам навсегда? А они кусаются? Какие хорошие!» — кричали наперебой сестры.

Оксана объяснила дочерям, что утята у них только на один день. А затем девочки стали играть с пушистыми птицами. Младший ребенок Самойловой и Джигана тоже успел погладить пищащих утят. И даже сама бизнесвумен осталась в восторге от бегающих по газону «малышей».

«Они такие милые!» — повторяла Оксана.

Напомним, недавно Джиган устроил для жены романтическое свидание на краше с видом на комплекс «Москва-Сити».

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