«Ну и мать»: Анастасия Костенко надевает почти трехлетней дочери памперсы

В одном из последних постов жены Дмитрия Тарасова —Анастасии Костенко появился негативный комментарий от подписчицы девушки. Примечательно, что молодая мамочка не стала молчать и ответила недоброжелательнице.

Причиной перепалки в комментариях стало заявление одной из поклонниц Костенко о неправильном уходе за дочерью Миланой. Дело в том, что девочка ходит в подгузниках. При этом ей скоро исполнится три года. Фанаты Костенко считают это нездоровой заботой.

«Ну и мать», — высказался один из комментаторов Костенко.

Отметим, что Анастасия не стала молчать. 27-летняя телеведущая считает себя отличной матерью.

«Отвалите уже от детей. Не только от моих! Они светлее вас и лучше. Не нужно никого сравнивать, все разные», — подчеркнула Анастасия.

Более того, жена российского футболиста пообещала блокировать тех, кто оставляет ей негативные комментарии и пытается учить воспитывать детей. Костенко призналась, что не будет терпеть негативные сообщения и неконструктивную критику в директе:

«Все равно, что вы сидите дома, и к вам внезапно зашел незнакомый человек. Публичный ты или нет, ты не урна для слива и выслушивания. Я за то, чтобы больную психику не стеснялись лечить, а обращались к грамотным специалистам».

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