У папы на руках: Дмитрий Тарасов отметил День России с дочерьми

На странице полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова появилось совместное фото футболиста с детьми. Знаменитость запечатлелся с дочерьми и поздравил страну с Днем России.

Футболист в кепке болельщика с триколором отметил, что болел за сборную России в матче против сборной Бельгии. Тарасов отметил, что игра совпала с очень значимым для него праздником — Днем России.

«Я горжусь нашей страной — природой, достижениями, культурой, историей, победами, президентом и, конечно же, людьми. Всеми, кто делают Родину лучше и защищает мирное небо над нашими головами от Владивостока до Калининграда!», — написал Дмитрий в комментариях под снимком.

К слову, на фото Тарасова отметились дочки спортсмена — Милана и Ева. Малышки в ярких розовых платьях с цветочным и фруктовым принтами позировали у папы на руках. Старшая Милана улыбалась, слегка отведя взгляд. А младшая Ева внимательно смотрела в камеру.

Поклонники футболиста остались в восторге от подросших детей Тарасова:

«Какие вы красивые! Дмитрий, у вас очень красивые девчонки. Берегите их», «С праздником, Милашка — прям копия папа», «Очень красивые девочки», «Ева — прям копия Насти», «Девчонки — просто красотки!», «Папины принцессы».

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