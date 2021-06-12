«Моя сладкая парочка»: Юлия Барановская поделилась архивными фото детей

Телеведущая скучает по времени, когда старшие сын и дочь были еще малышами.

Ведущая программы «Мужское / женское» — Юлия Барановская — опубликовала на своей странице кадры из семейного альбома. На них знаменитость запечатлела детей Артема и Яну.

«Золотые времена — тогда еще Янка и Артем разрешали их фотографировать и даже позировали. Моя сладкая парочка», — умилялась Барановская кадрам своих малышей.

Старшие дети Юлии на снимках позировали и в зимних куртках с мехом, и в летних сандалиях. Примечательно, что в Яне фанаты Барановской увидели саму маму девочки. А вот Артем напомнил подписчикам Юлии ее бывшего мужа — футболиста Андрея Аршавина.

Поклонники телеведущей остались в восторге от того, как раньше выглядели Артем и Яна. Они оставили в комментариях под снимками слова умиления:

«Какая прелесть! Замечательные детки!», «Яна — копия мамы», «Какие чудесные», «Артем — чистый папа», «Какие хорошенькие! Лапули. Куколки. Как классно и приятно наблюдать за вами! Прелесть!», «Ягодки, такие милые», «Сейчас такими взрослыми стали, а мама все та же».

Напомним, что у Барановской и Аршавина также есть третий ребенок — Арсений. Он родился в 2012 году. А Артем и Яна в 2003 и 2008 годах.

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