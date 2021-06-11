«Держись, дорогая!»: Ковальчук и Тодоренко поддержали Хилькевич, воспитывающую 3-летнюю дочь

Звезда «Барвихи» и «Елок» рассказала в соцсетях, как переживает кризис трех лет своего ребенка.

10 июня актриса Анна Хилькевич вернулась в Москву из поездки на Мальдивы, куда она брала и своих дочерей. Но, кроме курортных фото, 34-летняя звезда поделилась и сложностями путешествия вместе с маленькими детьми. Ее младшей дочке Маше сейчас три года, и своими истериками девочка сделала отпуск мамы поистине незабываемым.

«Тут у меня спросили: а как вы справляетесь с кризисом трех лет? Отвечаю: никак. Много дышу, терплю, жду и стараюсь не поддаваться на провокации, иногда срываюсь, — написала Анна в Instagram. — Новый день — новая тема для получасовой истерики. «Не хочу пить из стакана! Хочу из кружки! Не хочу пеленку со звездочками, хочу с котиками! Я маленькая — одень, раздень, накорми, почисти зубы и так далее».

Хилькевич также поделилась, что во время поездки родители решили прекратить давать ребенку соску и просто оставили ее в самолете, который привез семью на острова.

После этого шага актриса попрощалась с дневным детским сном: девочка напрочь отказывалась засыпать без соски. Анна призналась, что к концу поездки была уже на грани.

Интересно, что другие звездные мамочки откликнулись на ее пост о кризисе трех лет.

«Держись, дорогая! Очень тебя понимаю, мы его прошли, но было нелегко. А с другой стороны сейчас вспоминаем с улыбкой», — написала в комментариях певица Юлия Ковальчук. «О, да! Майклу вроде только 2,5, но все это мы сейчас проходим. Обожаю: «Нет, я же не хотел, чтоб ты мне нарезала сырники, я хотел целые», — добавила телеведущая Регина Тодоренко.

Напомним, у Анны Хилькевич в браке с бизнесменом Артуром Волковым родились две дочери — Арианна и Мария. Звездная мама нередко делиться в соцсетях своим опытом в воспитании девочек.

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