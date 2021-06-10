«Это немного грубо»: на выпускном дочери Майкл Дуглас неожиданно стал «дедушкой»

В мае 2021 года дочь 76-летнего голливудского актера Майкла Дугласа и его жены Кэтрин Зеты-Джонс — Кэрис — окончила среднюю школу. Звездный отец отметил это событие трогательным постом в Instagram с семейной фотографией с выпускного девушки.

«Мы с твоей мамой очень тобой гордимся! Мы так сильно любим тебя и с нетерпением ждем твоего будущего, ведь лучшее еще впереди!» — написал актер.

Однако на том же мероприятии с ним случился конфуз. Когда Дуглас встретился с другими родителями выпускников, его приняли за дедушку Кэрис, а не за отца. Об этом кинозвезда на днях рассказал в ток-шоу Келли Кларксон, отметив, что не стал обижаться на неосведомленных людей.

«Я должен сказать тебе, Келли, это немного грубо, когда ты выходишь за дверь, а другие родители говорят: «О, поздравляю… Вы, должно быть, так горды своей внучкой», — прокомментировал он. — Я сказал: «Ну, не знаю, чувак. Да, неплохо». Я не буду принимать это на свой счет — они просто стараются быть хорошими».

Добавим, что единственная дочь актера родилась в 2003 году, а значит в 2021-м только отмечает свое совершеннолетие. Выходит, она появилась на свет, когда ее отцу было уже под 60. Отсюда и такие казусы.

Напомним, что у Дугласа есть еще два сына — 43-летний Кэмерон (от первого брака) и 21-летний Дилан.

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