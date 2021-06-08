«Надеюсь, что понимающих мужчин больше»: Волкова высказалась о похудении после родов

39-летняя актриса Екатерина Волкова обсудила со своими подписчиками в Instagram видео, на котором комик Иван Абрамов рассуждает, что для сильного пола естественно перестать испытывать сексуальное влечение к своим женам, когда те наберут вес во время беременности.

Звезда кино и сериалов отметила, что многие мужья думают именно так — что женщина после родов должна как можно скорее вернуть себе стройную фигуру, иначе будет непривлекательной. Ситуацию подогревают известные модели, вроде Лены Перминовой и Оксаны Самойловой, которые хвастаются идеальным формами уже через несколько дней после рождения ребенка.

Однако далеко не у всех девушек получается так быстро восстановить свои прежние размеры. И, как отмечает Волкова, многих это приводит к депрессии. Актриса призвала мужчин в такой ситуации не давить на свою жену в ожидании ее похудения, а поддержать ее хотя бы на словах.

«Ведь решение завести ребенка и ответственность за него несут оба родителя, и если они по-настоящему любят друг друга, то пройдут через все это вместе, — пишет Екатерина. — Очень надеюсь, что все-таки понимающих мужчин больше, и каждая девушка, которая сейчас находится в положении, получает достаточно внимания и заботы со стороны мужа».

Напомним, что звезда «Ворониных» сама замужем с 2010 года и подарила супругу дочь, которой весной исполнилось 10 лет.

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