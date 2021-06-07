«Было неловко»: Зудина призналась, что, став мамой, смогла вернуться на любимые качели

В новом интервью актриса Марина Зудина вспомнила свое московское детство. Первые годы будущая звезда театра и кино воспитывалась бабушкой, так как ее родители жили на севере. 55-летняя женщина рассказала, что, будучи маленькой, слушала бесчисленное количество пластинок, а запахом ее детства, которым был наполнен дом, является аромат пирожков.

«С самого детства была довольно самостоятельной: ключ на веревке на шею — и во двор. Главное, что было во дворе, — качели; всегда обожала на них качаться, — цитирует актрису журнал «Москвич». — А когда спустя много лет родились дети, у меня вновь появился аргумент пристроиться рядом с ними и покачаться, потому что качаться одной мне было неловко».

По словам Зудиной, в ее дворе стояли качели-балансиры, которые сейчас уже не так популярны, но в те годы на них с удовольствием забирались даже взрослые.

Актриса также вспомнила, что в детстве очень любила гулять в парках, причем как с подругой, так и одна. И сейчас, когда женщину спрашивают, как она поддерживает себя в такой хорошей форме, звезда отвечает, что секрет в пеших прогулках, которые она обожает до сих пор. Марина Вячеславовна также призналась, что ей очень нравится современная мода на самокаты. Она поделилась, что и ее 25-летний сын Павел Табаков, и его 15-летняя сестра Маша активно катаются по городу на радость матери.

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