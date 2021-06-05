«Мой маленький крашик»: Оксана Самойлова предрекла модельное будущее своему сыну

В последних Stories личного микроблога Оксана Самойлова разместила видеоролик с бэкстейджа фотосессии своего сына Давида.

Малыш в год позировал, как настоящий профессионал. Об этом заявила сама Оксана. Модель отметила, что ребенок совсем не капризничал. Давид в модных нарядах фотографировался рядом с доской для скейтбординга и большой черной игрушечной машиной.

«Просто посмотрите на это милашество! Мой маленький крашик. Ну невозможно же! Каждый день благодарю Бога за это чудо», — заявила Самойлова.

Жена шоумена Джигана часто устраивает импровизированные фотосессии для дочерей. А вот профессиональную съемку для сына многодетная мамочка организовывает реже. Судя по результату, Оксана увидела у Давида способности для модельного бизнеса. Поэтому теперь мальчик может превзойти сестер.

«Мы просто обалдели, как он вел себя на съемке. Он реально позировал в один год. Не убегал, не капризничал. Ну, посмотрите, он же реально позирует. Похлопаем Давидику!», — порадовалась Самойлова.

Напомним, сама Оксана несколько раз снималась для глянцевых журналов и даже являлась представителем фирмы по производству платьев MiraSezar.

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