«Есть, с чем сравнить»: Анастасия Костенко рассказала, чем отличается третья беременность от предыдущих

Жена футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — пообщалась со своими поклонниками. Знаменитость призналась, что беременность мальчиком проходит иначе, чем две предыдущие.

Костенко рассказала, как заботится о своем организме. Телеведущая по советам специалистов старается питаться, как раньше.

«Захотелось фри — запекла картофель в духовке, бургер — сделала из качественных продуктов хот-дог и ни в коем случае не ем за двоих (это навязанный бред старшим поколением, и врачи на опыте не просят пациенток закидываться едой) и уж тем более — ясно понимаю, что малыш не может требовать колу», — заявила Анастасия.

Мать двух девочек добавила, что третья беременность заставила ее экспериментировать с блюдами. Да и в целом организму Костенко тяжелее справляться с нагрузками:

«Отличаются ли беременности? Да. Причем все. Мне теперь есть, с чем сравнить (или правильнее было бы сказать «с кем»). Мое тело болит, как это было на последних месяцах других моих беременностей».

Нужно отметить, что беременность Костенко не обошлась бес токсикоза:

«Кстати, в самый пик невероятной тошноты у меня наоборот был аппетит на новые блюда. Постоянно готовила из новых продуктов. Мои спасатели: мятный рондо, много лимона в холодной воде без газа или с (если совсем уж невмоготу), фреш из апельсина и сейчас вот пью грейпфрут».

Смотрите также: