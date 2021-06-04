«Максимальная реализация»: Глюкоза поделилась, как защищает детей от вредных привычек

Сама звезда в юности много времени проводила на улице и даже пробовала наркотики.

7 июня певице Глюкозе исполнится 35 лет. Ее дочерям уже 14 и 9. В предюбилейном интервью артистке напомнили, что в юные годы она была безбашенным ребенком и попробовала почти все существующие наркотики. Журналисты спросили, как сегодня звездная мама ограждает своих наследниц от подобного опыта.

Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя певицы, — Прим. ред.) отметила, что «выросла на улице» и была предоставлена сама себе. У нее было множество различных компаний, которые могли научить плохому. Девушку спасла встреча с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым, которая принесла ей любимое дело.

«Я поняла, где и от чего еще можно получать кайф и сильные эмоции. Когда началась моя музыкальная карьера, и я стала выходить на сцену, то все мои эмоции были удовлетворены. На сегодняшний день я стараюсь мотивировать детей на их максимальную реализацию, стараюсь помогать развиваться во всем, что им интересно, подстраховывать, поддерживать в них уверенность. Мне кажется, только так можно защитить своих детей. Потому что только слежкой и нравоучениями это невозможно сделать», — цитирует Глюкозу «Теленеделя».

По словам звездной матери, дети сами должны почувствовать то занятие, которое приносит им удовольствие. Пока что дочери певицы радуют ее на этом пути. Старшая Лида профессионально занимается музыкой, играет на нескольких инструментах и сама сочиняет песни. Но на самом деле девочка еще ищет себя — у нее есть мечта стать врачом, и тут уже опыт родителей ей не поможет, придется усердно учиться и полностью посвятить себя медицине. Младшая Вера растет отличницей с талантом к танцам. В ее мечтах пока актерская карьера и блогерство.

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Лида вступает в бунтарский возраст. Мама уже разрешила ей покрасить волосы в красный цвет и проколоть нос. Но Глюкоза уверяет, что такие решения в их семье принимаются сообща. Певица и сама в детстве экспериментировала с внешностью, поэтому прекрасно понимает свою дочь.

«Мне кажется, все должно случаться в нужном возрасте. Ну, не разрешу я ей сейчас, она себя разрисует в 35 лет. Пускай этот бунт, эксперимент, поиск себя пройдет в нужном возрасте, — говорит артистка. — Но, например, татуировки я пока запрещаю, делаем переводилки, потому что это то, что нельзя вернуть, — волосы отрастут, а сережку из носа можно достать. Говорю дочке: «Оставь себе хоть что-то на потом».

В том же интервью Глюкоза отметила, что не забыла о своем желании родить третьего ребенка, правда, ее домашние пока просят этого не делать, так что в ближайшие три года мы вряд ли увидим Наталью с коляской.

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