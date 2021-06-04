Без лишнего мусора: в России работают над созданием «белого Интернета» для школьников

В новой Сети будет только безопасный контент для детей.

В России собираются создать «белый Интернет» — особую Сеть для школьников, где весь контент будет проверенным и безопасным для детей. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме накануне говорил министр просвещения страны Сергей Кравцов.

По его словам, в новом Интернете так же будут присутствовать соцсети и мессенджеры, фильмы и книги, онлайн-доступ к музеям и театрам. Но уже не политика запрета, а использование новых цифровых технологий в сфере безопасности подрастающего поколения.

«То есть мы даем возможность школьникам пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим», — цитирует Кравцова MK.ru.

Министр также подчеркнул, что современные онлайн-технологии должны не заменять традиционную систему образования, а дополнять ее.

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