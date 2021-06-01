«Один на один против целого мира»: Тарасов высказался, от кого нужно защищать детей

Известный футболист, который скоро станет отцом в четвертый раз, порассуждал о празднике 1 Июня.

Футболист Дмитрий Тарасов, который все чаще мелькает в СМИ как звездный папа, нежели спортсмен, написал пост в Instagram в День защиты детей. 34-летний мужчина признался, что к рождению четвертого ребенка он уже по-другому стал относиться к этому празднику, задумываться об его истинном смысле.

«От чего нужно защищать детей — от взрослых, которые не умеют любить. Которые не могут объяснить маленькому человеку, как устроен мир. Которые забивают на него и оставляют один на один против целого мира. А потом из таких детей вырастают взрослые, которые не умеют любить, уважать, ценить, дружить, — пишет Дмитрий. — Дарите своим детям счастливое детство, участвуйте в их жизни и делайте это не только по праздникам».

Мужчина отметил, что жизнь детей наполнена множеством событий, которые для взрослых являются мелочью, но для ребенка это нечто происходящее впервые — то, с чем бывает очень трудно справиться: первая драка, первая победа, первая любовь и так далее. Поэтому родителям так важно быть рядом и поддерживать своих детей.

Напомним, что футболист счастлив в своем третьем браке. От первой жены у него подрастает дочь Ангелина. Третья супруга, модель Анастасия Костенко, родила спортсмену еще двух девочек — Милану и Еву. А недавно стало известно, что Тарасов станет отцом в четвертый раз, и теперь он дождался мальчика.

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