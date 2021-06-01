«Фильтрую работу»: Виктор Добронравов рассказал о смене приоритетов в сторону детей

1 июня на видеоплатформе «Смотрим» и в эфире радио «Маяк» проходит онлайн-марафон «Смотрим. Детский день». В Международный день защиты детей ведущие приглашают звезд, блогеров и экспертов обсудить темы, важные для родителей.

На связь со студией вышел и 38-летний актер Виктор Добронравов, который является отцом двух дочерей: 10-летней Варвары и 5-летней Василисы.

Звезду кино и сериалов спросили, от чего нужно защищать детей в наши дни. И первой угрозой, которую назвал мужчина, оказались социальные сети. Знаменитый папа высказался, что Интернет ребенку не запретишь, но его нужно дозировать. Лично он установил наследницам лимит времени в Сети и поставил программы, ограничивающие нежелательный контент. И, конечно же, Виктор старается уделять своим девочкам больше внимания и чаще быть рядом.

«Для меня это такой «бензин» — я счастлив возвращаться домой, я бегу, лечу… — признался Добронравов. — С годами я стараюсь больше говорить людям «нет», фильтрую работу. Потому что, если я понимаю, что если это очередной день или вечер не дома, я откажусь от еще одного спектакля, еще одного предложения. Лучше я откажусь и проведу лишний вечер дома, с детьми, с женой, с собакой».

Далее ведущие спросили актера, что важно воспитать в ребенке в нынешних условиях. Виктор признался, что он поддерживает советское воспитание.

«Быть добрым, быть открытым, относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе, не бери чужого — простые вещи, которые закладывает основу человеческую», — ответил мужчина на вопрос.

Добавим, что в рамках онлайн-марафона в 19 часов зрителей и слушателей ждут сказки на ночь в исполнении Сергея Безрукова, Юлии Пересильд, Николая Цискаридзе, Сергея Чонишвили, Юлии Рутберг, Евгения Дятлова, Ирины Климовой, Елены Степаненко, Игоря и Вадима Верников, Якова Маршака, Нонны Гришаевой и других знаменитостей. Специальными гостями события станут Хрюша и Степашка. Завершится марафон спектаклем «Про Федота-стрельца, удалого молодца» в исполнении Леонида Филатова. Конец мероприятия — в 21 час по Москве.

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