«Энергетический комок мужской любви»: Тодоренко назвала Топалова отцом-мечтой

1 июня певица и телеведущая Регина Тодоренко написала хвалебный пост в Instagram о своем муже Владе Топалове, отмечая его отцовские качества. 30-летняя звезда поделилась, что ее супруг проводит с их сыном Майклом очень много времени. Молодую маму это несказанно радует, потому как она знает, что ребенку важно внимание от обоих родителей, а у множества детей отцы, к сожалению, отсутствуют в воспитании.

«Мне несказанно повезло видеть сына и отца вместе. Между ними такой свет и энергия, что я даже не пытаюсь встревать в этот энергетический комок мужской любви. О таком папе, как Влад, наверное, мечтают все дети. Когда папа рядом, безопасно, интересно, весело, и я сейчас не об одном из видов отцовства, папа-праздник, по выходным. Я говорю о желании Влада стать лучшим отцом, быть достойным примером для своих детей. Если бы вы видели, сколько литературы о воспитании детей он прочел, об отношениях в семье, о крепком союзе», — пишет Регина.

Ведущая отмечает, что, пока ребенок маленький, он обычно больше привязан к маме, чем к папе. Но она считает, что это просто удобная для взрослых модель поведения. В звездной семье Топалова и Тодоренко, например, у крошки Майкла есть отдельные дни с отцом и с мамой, а есть семейные дни, когда все проводят время вместе. Последний вариант нравится мальчику больше всего, подчеркнула его мама.

Поклонники Регины оставили ей множество воодушевленных комментариев под этим постом. Не стал молчать и главный «виновник торжества» Влад Топалов.

«Моя радость. Это лишь мое стремление быть хоть капельку достойным тебя и того, какая ты мама. Вот и все, — написал 35-летний артист. — Спасибо, что ты — пример родительства. Ты заслуживаешь лучших мужчин рядом. То есть, конечно, нас».

Напомним, звездная пара поженилась и стала родителями в 2018 году. Ранее Регина не раз высказывалась, что такая трогательная любовь к Владу пришла к ней далеко не сразу, но затем все изменилось.

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